Alejandra Silva cobra 'en especie'

Alejandra Silva y la empresa francesa de automóviles DS, perteneciente al grupo PSA (Citroën, Peugeot) tienen acuerdos, pero la novia de Richard Gere no cobró en euros esta semana cuando estuvo en París como embajadora del lanzamiento de su nuevo modelo DS7 Crossback. Lo hizo 'en especie', es decir: le van a ceder uno de esos fabulosos coches durante un año. Además, Alejandra pidió al director general de la empresa una colaboración solidaria.

Su persona y su imagen fueron en efecto utilizados en el evento que organizaba el fabricante en el Centro de Danza Élephant Paname. Sin embargo, una portavoz cercana a la empresaria aclaró este jueves a Informalia que Alejandra no se llevó un solo euro por su apoyo. "Lo que se lleva es la cesión de uno de esos vehículos maravillosos durante un año", manifestó la fuente autorizada. "Además, se lo entregan dentro de mucho tiempo, no creemos que esté disponible hasta noviembre", dijo.

Las mismas fuentes han explicado que los contactos entre la novia del protagonista de Pretty Woman y la compañía francesa pasan por buscar "una colaboración solidaria", en la línea de las actuaciones filantrópicas ya conocidas tanto por parte de la propia Alejandra Silva como de su conocido novio. "Se habló con el director general y la casa nos confirma que se está estudiando la propuesta", aseguró a Informalia la portavoz de Silva.

DS nació en 2010 y hasta ahora sus coches eran desarrollos más cuidados y lujosos sobre modelos existentes de Citroën. Pero ahora PSA ya puede presumir de nueva marca, DS, que vuela en solitario.

Si bien la contraprestación obtenida por Alejandra no ha sido económica, como se dijo en principio, es evidente que la it girl se lleva un pellizco material: la cesión durante un año de un vehículo de lujo como es el nuevo Crossback que ella presentó en la capital francesa "y que le encanta", según nos dicen desde la empresa. Hemos preguntado a expertos en renting sobre el valor aproximado en el mercado y aseguran que "depende de muchos factores, condiciones y demás", pero aseguran que el valor podría situarse en una horquilla de entre 10.000 y 15.000 euros, "o en un entorno mayor si se incluyeran el combustible, seguros u otras prestaciones de asistencia, etc.", explican a Informalia.

Alejandra es hija de un ex vicepresidente del Real Madrid, un rico empresario, y estuvo casada con el millonario Govin Friedland. Compraron la casa del director Franco Zefirelli en Positano, el sitio más elitista de la costa este de Italia.

La gallega, que acaba de cumplir de 34 años (la mitad que su novio), está tomando el relevo en España del trabajo solidario que hace Richard Gere en EE.UU. con la gente sin hogar. Es un trabajo de concienciación de la sociedad que busca influir en las instituciones a favor de esta causa. Buscan donaciones económicas para proyectos Hábitat Housing First.