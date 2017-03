La madre de Alba Carrillo se suma a la guerra de su despechada hija contra Feliciano López

Todo por la pasta. No se conoce todavía con exactitud lo que le pagará Paolo Vasile por ir a 'Deluxe' a soltar intimidades ajenas, pero si lo que cobró su hija sirve de pista, será un pastón (Inés Ballester destapa el pastizal que cobró Alba Carrillo por su 'Deluxe').

La modelo Alba Carrillo ha emprendido una guerra sin cuartel, tanto en los juzgados como mediáticamente, contra su exmarido Feliciano López y su familia. Independientemente de la demanda que hay interpuesta contra el tenista, al que reclama los gananciales de seis meses de su matrimonio (según algunas cuentas parece ser que del tiempo que estuvieron juntos tras su boda Feliciano no pasó ni 30 días en Madrid con Alba debido a su intensa agenda de torneos), ahora ha saltado también otra demanda contra su excuñado, Víctor López, al que Alba acusa como culpable de todos sus males, por un caso de falsificación documental en la contratación de una empleada de hogar, como se anunció en «El programa de Ana Rosa» (Alba Carrillo dice que Feliciano López la tenía a 'pan y agua' en el sexo y la hacía dormir en el suelo).

Lo cierto es que Alba nunca ha ocultado el rechazo de su cuñado y los problemas que protagonizaron desde los preparativos de la boda al día a día ya como esposa de Feliciano (Paolo Vasile sorprende a propios y extraños con un fichaje bomba para relanzar 'Sálvame': Alba Carrillo).

«Víctor quiso que hiciéramos la exclusiva de nuestra boda a puerta cerrada para ganar más dinero pero yo me negué. Víctor apareció en el restaurante donde Feliciano me pidió que me casara con él y me estropeó el que tenía que ser uno de los días más importantes de mi vida. Víctor maneja las cuentas y la vida de mi marido, es quien dispone de todo y nunca me dio mi lugar en esa casa».