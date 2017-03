La madre biológica de Chabelita la busca en Lima y acude al concierto de Isabel Pantoja

Cerca de 16.000 personas acudieron al concierto que la tonadillera ofreció este miércoles en Lima y entre todas ellas había una mujer especialmente significativa: Roxana, la madre biológica de Chabelita.

Asistió con la esperanza de reencontrarse con su hija, pero no pudo ser: "

No la he visto por ninguna parte".

Emocionada y muy triste. Así se ha mostrado Roxana, la madre biológica de Chabelita, tras el concierto que ofreció Isabel Pantoja en Lima este 1 de marzo de 2017.

Acudió con la esperanza de conocer a su hija y llegó al recinto Jokey Center repleta de esperanza:

Pero encontrar a la hermana de Kiko Rivera entre 16.000 personas era como buscar una aguja en un pajar y aunque Roxana comenzó a retransmitir en directo el concierto a través de las redes sociales para que Chabelita supiera que estaba allí, el encuentro no fue posible:

"Un poco triste, no la pude ver por ningún lado, me hubiera gustado que la enfocaran... Voy a esperar, a lo mejor me llama".

Finalmente, la hija de Isabel Pantoja abandonó Perú sin encontrarse con su madre biológica, una reunión que a ella ni si quiera se le había pasado por la cabeza:

"No he sentido nada al aterrizar en mi país de nacimiento, no tengo ningún recuerdo de aquí. De mi madre biológica no quiero saber nada", dijo en Lecturas este miércoles.