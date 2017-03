Athina Onassis vende su casa... ¿con la ropa de su ex dentro?

Athina Onassis ha puesto a la venta la mansión que compartió durante su dos años de matrimonio con Álvaro de Miranda Neto, conocido como Doda. Lo más curioso es que en las imágenes que la inmobiliaria ha difundido se ve que la ropa de un hombre aún está colgado en armarios y vestidores. La propiedad está situada en la lujosa Wellington, en Palm Beach, Florida, y pide por ella 3.25 millones de dólares. No sabemos si incluye las prendas que se ven en las fotos

En 2015, cuando adquirió la mansión y los terrenos, el portal inmobiliario, The Real Deal, publicó que la amazona había pagado 2 millones de dólares por la casa y su parcela y 1.25 millones por los terrenos circundantes. O sea, que lo vende por lo que le costó.

En las imágenes de la inmobiliaria Realtor.com se puede ver la casa: el armario tiene prendas de hombre y en uno de los despachos cuelgan medallas y hay también alguna fotografía de competiciones hípicas.

Mientras tanto, el ex de Athina, vive feliz con su nuevo amor, Denize. "Estamos saliendo y estoy muy feliz", declaró Doda, que ha iniciado una relación con la periodista y modelo.

Athina y el jinete se separaron va a hacer ahora un año tras once años de matrimonio. Page Six publicó que ella había contratado a uno de los mejores abogados de divorcios del mundo (el de Ivana Trump contra Donald Trump) y después el brasileño contó que mantienen un litigio por la custodia de Cornetto K, el caballo pura sangre con el que competía Doda.

Athina Helene Roussel Onassis lo ha tenido casi todo en la vida pero en el amor no se puede decir que sea afortunada.

Nació el 28 de enero de 1985 en Neuilly-sur-Seine (Francia). La amazona y heredera francesa, nieta del armador de origen griego Aristóteles Onassis y su esposa Athina Livanos, perdió a su madre, Christina Onassis, cuando no había cumplido los cuatro años. La hija del magnate murió de un edema pulmonar con solo 37 años cerca de Buenos Aires.

Athina fue criada por su padre, el francés Thierry Roussel, quien se volvió a casar con la sueca Gaby Landhage. La madrastra de Athina no fue ninguna amlvada como en la la Cenicienta: puede decirse que Gaby Landhage fue una madre para ella, y ni que decir tiene que en la mansión de Lussy-sur-Morges donde creció, en Suiza, sobraron los lujos y se vivía un ambiente familiar agradable

Athina heredó la fortuna de la familia Onassis, estimada en 2700 millones de dólares. Pero ni su abuelo ni su madre confiaron en el padre de Athina lo suficiente como para entregarle el control de su patrimonio, y organizaron el inmenso legado material para que una junta de administradores tuviera el control hasta su mayoría de edad

Durante su infancia y adolescencia, todos los gastos hechos en su nombre por su padre (usando el dinero de la herencia) debían ser aprobados por la junta previamente. Esto irritaba de tal manera al señor Roussel, que en varias ocasiones amenazó con mudar la familia a Francia.

Al cumplir 18 años, y de acuerdo con los testamentos de su madre y de su abuelo, Athina obtuvo el control de la mitad de la herencia. No obstante, al cumplir los 21 años en enero de 2006, no obtuvo el control de la otra mitad de la herencia al no poder convertirse en presidenta de la Onassis Foundation, como se esperaba.

Los directivos la consideraron "poco apropiada", y modificaron los estatutos de la Fundación para evitar que Athina se convirtiera en su presidenta al llegar a la edad de 21 años.

Athina se compró una vivienda cerca de Bruselas, Bélgica, en donde tiene sus establos y caballos. Se enamoró del jinete profesional brasileño Álvaro de Miranda Neto, apodado "Doda" y doce años mayor que Athina. En marzo de 2003, Athina se mudó a São Paulo en Brasil, en donde vivieron hasta que Doda se enamoró de otra. Cuando el brasileño y Athina comenzaron su idilio, él estaba casado y tuvo que divorciarse de su esposa. Athina y Doda se casaron el 3 de diciembre de 2005.

La boda se celebró en una propiedad situada en el elegante distrito Morumbi en São Paulo. Para la recepción que siguió a la ceremonia se contrataron 400 guardias privados de seguridad pero no pudieron proteger su amor y ince años después de aquello, Doda abandonó a la heredera por otra mujer.