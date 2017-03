Ivonne Reyes tiene un tórrido reencuentro con el cachas Sergio Ayala y la expulsan de 'GH VIP'

Ivonne Reyes se convirtió este jueves 9 de marzo de 2017 en la octava expulsada de GH VIP con un alto porcentaje de los votos (Telecinco rompe su veto a Pepe Navarro: ¿se prepara un cara a cara con Ivonne Reyes?).

La venezolana, que minutos antes había vivido un romántico encuentro con Sergio Ayala, recibió con alegría la noticia asegurando que se lo esperaba y salió de la casa tras perder la batalla contra Daniela, Alyson, Irma y Elettra (Ivonne Reyes: "El padre de mi hijo es Pepe Navarro; un señor muy cabezón que hace gilipolleces" ).

El concejal del PP sorprendió a su chica en la noche de las sorpresas en el reality:

"Tu dejaste fuera todo hecho, así que no hay prisa. Digan lo que digan tu tienes las cosas claras, tu hijo también y tu familia. Tu has superado muchas cosas y ahora es momento que disfrutes".

Eso le decía Sergio a Ivonne tras regalarle un ramo de flores y fundirse en un apasionado beso (La desvergonzada confesión de Alessandro Lequio: "Yo fui un escarceo amoroso de Ivonne Reyes").

Una vez en plató, Jordi González quiso que Ivonne explicara cómo ha vivido su relación con Sergio dentro de la casa.

Ivonne Reyesse puso cursi:

"Yo me puse una coraza en la casa pero Sergio me la quitó enseguida el día se San Valentín. No me esperaba para nada darle un solo beso dentro. Ya en el vídeo decía que no quería ni buscaba una relación".