La 'cachonda' Olvido Hormigos reta a 'la princesa del pueblo' y Belen Esteban se cabrea

Es la provocación personificada. Olvido Hormigos vuelve a ser actualidad. La exconcejala socialista ha ido a lo fácil y ha buscado las cosquillas a su enemiga número uno. Con el titular "Yo soy la princesa de pueblo" ha retado a Belén Esteban en la portada de QMD.

La gran amiga de Toño Sanchís se ha atrevido incluso a ponerse una corona haciendo mofa del título que se ha ganado la de San Blas. Así lo compartía en las redes sociales ante la indignación de la colaboradora.

Ha sido una de las famosas que ha ocupado en varias ocasiones la portada de la revista" Interviú" ligerita de ropa y su exhibicionismo, en momentos íntimos, la catapultaba a la fama.

Olvido es una mujer deshinibida y no tiene reparo alguno en protagonizar escándalos. De hecho, se hizo popular al grabarse en vídeo mientras mantenía una relación íntima. La ex concejal socialista no pudo evitar que ese momento se hiciera público. La "Ambición Rubia de la Mancha" aparecía masturbándose en honor al destinatario de la grabación, un joven amante que jugaba en el equipo local de fútbol.

A partir de ese momento se hizo famosa y actualmente ha sabido rodearse de amigos polémicos, como Toño Sanchís, exrepresentante de Belén Esteban, del que últimamente no se separa: "Hemos hecho bolos juntos, yo encantada porque no los había hecho con nadie y esto de irte sola a una discoteca me daba cosa. Con él encantada. Con quién mejor que con él".

¿Habrá planeado con el enemigo de Belén hacer esa portada tan polémica? ¿Está Toño detrás de esa provocación?