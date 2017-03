¿Raquetazo publicitario a Alba Carrillo y Feliciano López?

¿Cuál es el futuro que le espera a Alba Carrillo y Feliciano López a efectos publicitarios? Pues a tenor de una regla básica, las firmas no quieren verse relacionadas ni en pintura con personajes que hayan protagonizado cualquier tipo de escándalos.

Y claro, si encima como el caso de la expareja del tenista te dedicas a ir contando por los platós de televisión una serie de hechos que pueden ser ciertos o no, la posibilidad de perder la confianza de determinadas empresas es más que real.

Así que los 60.000 euros que se embolsó Alba Carrillo por contar las miserias de Feliciano López en el 'Deluxe' pueden ser pan para hoy y hambre para mañana. La modelo, que vive de su imagen y que está megaesponsorizada en los distintos photocalls a los que acude, puede ver como su agenda social se puede ver recortada.

Alba, tal y como cuenta ABC, ha interpretado el papel de mujer despechada. Feliciano, por su parte, ha preferido no dar detalles sobre el final de su divorcio. El papel cuché ha asistido durante los últimos nueve meses a una guerra mediática con acusaciones muy graves por parte de los dos. Ambos han jugado sus cartas. Feliciano pasó de ser culpable a inocente (igual que de heterosexual a bisexual); y Alba, al revés.

Lo que está claro es que este escándalo no le ha hecho bien a ninguno, pero sobre todo a la modelo. Según la agencia Personality Media, que asesora a las empresas para que elijan correctamente a un personaje famoso para una campaña de publicidad, los dos salen perdiendo.

Hoy en día, comparada con las otras 695 mujeres españolas analizadas en el estudio, Alba Carrillo se sitúa en el Top 20 de mujeres con una imagen más comprometida y, sin duda, es la mujer cuya imagen pública más se ha visto deteriorada desde 2014, cuando empezó a colaborar en 'Amigas y conocidas' (TVE).

La evolución de Alba desde entonces ha sido muy negativa. A medida que aumenta el porcentaje de mujeres que empiezan a identificarla, y al que transmite una mala imagen, sus datos empeoran y las mujeres que ya la conocían, se ven sorprendidas por este cambio y empiezan a valorarla negativamente también.

El tenista, por su parte, no ha salido tan mal parado. Mantiene un conocimiento superior al de Alba, llegando al 82 por ciento de la población. Aunque no se puede comparar esta cifra con la de su exmujer porque él es un deportista de élite y a ella se ha hecho popular por sus relaciones amorosas y su colaboración en algunos programas de televisión. Aún así, esta crisis mediática sí ha afectado a Feliciano, ya que la mayoría de sus variables de imagen han caído entre medio y un punto», pero no han descendido tanto como las de Alba, que han caído entre dos y tres puntos.

Ahora solo hay que esperar a ver cuántos patrocinios conserva el tenista y cuantas marcas cuentan con Alba y los photocalls a los que acude.

Las firmas (sobre todo las deportivas) buscan valores seguros a la hora de invertir publicidad. Quieren que los personajes que las representan sean discretos y tengan unos objetivos, estén centrados en su trabajo y transmitan valores positivos. Son muchos los que por un escándalo así han perdido acuerdos publicitarios millonarios.