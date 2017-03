La bestial ordinariez de la ex de 'Pipi' Estrada: "Estoy hasta el coño"

La relación entre dos personas que fueron pareja y que tienen un hijo en común puede llevarse a las mil maravillas, pero también hay quien entiende que se vive mejor en una permanente guerra de 'zascas' y cuchilladas varias. Además, si el conflicto puede hacerse público, algunos disfrutan de poner en evidencia a su expareja aunque eso implique convertirse en el centro de las miradas.

Eso es lo que le ha sucedido a Miriam Sánchez, expareja de 'Pipi' Estrada, a la que no le ha importado en absoluto quedar como una auténtica ordinaria al poner en ridículo en el 'timeline' de Twitter al padre de su hija Miriam.

Todo el cabreo de la celebrity vino por un tuit que había colgado el propio periodista deportivo en el que aseguraba que había estado hablando con un amigo al que le prometía que no iba a seguir sacando y hablando de las porquerías de los colaboradores de 'Sálvame'.

He hablado con mi amigo Carlos y me recomienda q no hable más d la basura d los colaboradores d @salvameoficial voy a intentar hacerle caso