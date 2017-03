Belén Esteban se queda en estado de shock ante una biografía no autorizada

Es lo que le faltaba para rematar sus meses horribilis después de lo sucedido con Toño Sanchís, que ahora aparezca circulando un nuevo libro sobre su vida.

Lo que está claro es que Belén Esteban pone un circo y le crecen los enanos. La de Paracuellos era literalmente abordada por compañeros de Chance (Europa Press) y se quedaba literalmente en shock cuando conoció que está a punto de salir al mercado literario 'La princesa al desnudo: las verdades ocultas', de Julián Fernández Cruz.

Esteban trató de responder de la mejor manera posible, aunque se le notó la evidente preocupación por la salida de ese libro y por el contenido que pueda haber en sus páginas:

¿Eso qué es? Es que no tengo ni idea de lo que me estas hablando. Es que no sé ni de lo que me estas hablando ni nada, primero me tendré que informar.