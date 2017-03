Isabel Pantoja paraliza un proceso penal para no ver a Julián Muñoz

Hace 10 años que la tonadillera y el ex edil interponían una demanda a un programa de televisión y algunos de sus colaboradores por la difusión de una carta privada. Ahora, la justicia española ha convocado el juicio por la causa para el próximo 5 de mayo y Pantoja se niega en rotundo a sentarse junto al que fue su amor más polémico. Según ABC, la tonadillera ha dado instrucciones claras de paralizar el proceso penal.

La vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja está siendo todo un éxito y el interés mediático es evidente tras su salida de prisión. Un momento de su vida en el que parece remontar y que no quiere ensuciar por nada del mundo.

Según publica Informalia, esta sería la razón por la que la tonadillera habría dado instrucciones a sus actuales abogados para que paralicen un proceso penal que fue iniciado hace diez años por sus anteriores asesores. Fue entonces cuando su relación con Julián Muñoz había acabado por, entre otras cosas, una supuesta infidelidad de él.

La sevillana escribía entonces una densa carta donde abría sus sentimientos y le hacía saber a su amante lo dolida que se encontraba. La misiva llegó a manos de la productora Cuarzo, que por entonces emitía en prime time el programa ¿Dónde Estás Corazón?. Allí, el presentador Jaime Cantizano y la periodista María Patiño se disponían a leer el documento entero en pleno directo, pero un juez consiguió pararlo a tiempo.

Isabel y Julián decidieron demandar tanto a la productora y al programa como al presentador y a la colaboradora. Ahora, diez años después, el juicio tiene fecha de celebración pero Pantoja se niega a acudir, consciente de lo que significaría: encontrarse cara a cara con su ex amante.

Muñoz no se juega tanto, pues el que fuera alcalde de Marbella continúa con el tercer grado a la espera de una sentencia que lo puede condenar a ocho años de cárcel por delitos de prevaricación y malversación. Su delicado estado de salud no se lo está poniendo fácil, por lo que no se sabe si él si se presentará en los juzgados.