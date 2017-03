"Ten cuidadito, no me toques": Froilán se encara con un joven en una discoteca

Tres días después de aparecer toreando a una vaquilla en la finca de unos amigos, han visto la luz unas imágenes el primer nieto de los reyes que no gustarán mucho en Casa Real. El pasado jueves 9, Froilán (18) protagonizó un tenso desencuentro a las puertas de una discoteca madrileña. Sus días en el reino de su tío Felipe están siendo moviditos.

Según publica Informalia, las imágenes, emitidas por Sálvame, muestran el enfrentamiento entre el hijo de la infanta Elena y otro chico de su edad. Aunque no se sabe el motivo exacto que les llevó a la pelea (todo apunta a que fue una chica), lo cierto es que la situación entre ellos se complicó: "¿Que me vas a pegar tú? ¡Tócame!", le dice Froilán. "Eres el nieto del Rey, no te voy a tocar", responde el otro

Según publica Informalia, el sobrino de Felipe VI, vestido con sudadera verde y una gorra azul, se encara con el joven y le espeta: "Me estás empujando tú. Yo no te estoy tocando. Ten cuidadito, no me toques". Según un testigo, el enfrentamiento subió de tono y se personó la Policía, que tuvo que separarlos y los envió a sus casas

Froilán, que lleva dos años estudiando en un internado de Estados Unidos, se encuentra en España pasando una semana de descanso y diversión con sus amigos, al parecer y según algunos amigos de su círculo, como premio por sus buenas notas. Este fin de semana, el hijo de Jaime de Marichalar visitó la finca Palomarejos, en Toledo. Allí, y en compañía de su amigo el torero Gonzalo Caballero, Froilán se atrevió a torear a su primera vaquilla, un ejemplar joven que, tal como han asegurado testigos a Informalia, no supuso ningún peligro para él: "Lo hizo muy bien y lo disfrutó mucho".