María Patiño evoca con 'amargura' la etapa en que María Teresa Campos era su 'enemiga'

La revista Lecturas ha lanzado esta semana un nuevo número con la entrevista de Mila Ximénez a María Patiño en portada (María Patiño ('Sálvame Deluxe'): "Terelu no me da pena; ha tenido mil oportunidades").

La colaboradora de 'Sálvame' se sinceraba con su compañera recordando algunos de los momentos clave de su carrera profesional (María Patiño se come el pastel de 'Sálvame Deluxe' y tiene a todos los cotillas echando las muelas).

Uno de los más comentados en los medios fue cuando 'Sálvame Deluxe' le propuso a Patiño ser la presentadora en sustitución de Terelu Campos.

"Estaba subiendo la escalera del portal cuando me lo dijeron, me senté y llamé a mi padre. Luego subí corriendo, Ricardo estaba durmiendo la siesta y empecé a saltar sobre la cama".

Esa alegría también tuvo su parte amarga cuando su relación con Terelu y por ende, con su madre María Teresa, se resintió:

Pero Patiño asegura, con la boca pequeña, que todo es agua pasada:

"Nunca he sentido que le he usurpado el programa, hablé con ella muy rápido y lo solventamos. No he sentido pena por ella, es una mujer que ha tenido mil oportunidades".