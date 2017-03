Un exconcejal del PP 'heterosexual' declara su amor en televisión al cliente que ve todas las mañanas en su bar

Circo total en 'First Dates', el programa de citas de Cuatro. Y en Alicante no se habla de otra cosa desde la emisión, este 20 de marzo de 2017, del último episodio del programa de citas First Dates (Cuatro).

Y es que anoche participaba en el programa que presenta Carlos Sobera un personaje bastante conocido en la capital valenciana: Antonio Sobrino, ex concejal del PP en el Ayuntamiento durante una legislatura y que declaró su amor por otro hombre.

Sobrino, de 51 años y padre de tres hijas, acudía al programa para romper su silencio y decirle lo que sentía al cliente del bar que regenta.

"La luna son tus ojos", le llegó a decir de forma romántica el ex edil popular a su amado, al tiempo que confesaba que "jamás" había mantenido una relación homosexual.

Antonio es un valiente y Carlos sabe de sobra que sería una locura desperdiciar una oportunidad única como esta #FirstDates288 pic.twitter.com/BZck0xXm6C — First dates (@firstdates_tv) 20 de marzo de 2017

La historia de José Antonio y Carlos es una de las más curisas que se han vivido en esta televisión nuestra, tan cateta, morbosa y descuajeringada.

El primero es el dueño de un establecimiento, exconcejal del PP de Alicante, que nunca ha estado con un hombre. El segundo es gay y ya había pasado, sin suerte, por el espacio que presenta Sobera.

Antonio no deja de sorprender a Carlos y no sabemos vosotros, pero nosotros estamos encantados con esta pareja #FirstDates288 pic.twitter.com/fyLgJWh1xP — First dates (@firstdates_tv) 20 de marzo de 2017

Ambos se conocen porque Carlos desayuna todas las mañanas en el bar de José Antonio. Se saludan, pero nunca habían mantenido una conversación a solas.

"Le vi en First Dates cuando vino la primera vez y me enteré de que era gay", explica con voz dulce José Antonio, padre de tres hijos.

"Nunca he podido hablar con él a solas. No sé cómo hablar con él con intenciones porque nunca he estado con un hombre".

Cuando Carlos llegó al programa se encontró con una pista sobre su cita: la carta del menú del bar de José Antonio.

Cuando el presentador le anunció que su cita era el dueño del local donde cada mañana desayuna, no daba crédito.

"Es la última persona que me esperaba. Porque, además, tiene fama de conquistador entre las mujeres".

La cena entre José Antonio y Carlos fluyó con gran facilidad. Ni siquiera fue un hándicap que José Antonio le recordase a Carlos que había sido concejal del PP.

"¿Quién no ha tenido sueños eróticos con alguien del PP siendo de izquierdas?"

Carlos le preguntó si seguía siendo 'pepero'.

"Me expulsaron del partido", recuerda José Antonio, puntualizando que no fue por sus inclinaciones sexuales sino por otros motivos.

"Soy de los pocos expulsados del PP. Pedí la dimisión de imputados y me tiraron del partido, porque decían que decir eso en público estaba dando a entender que había corrupción en el PP de la Comunidad Valenciana...".

"Entonces eres mi héroe", bromeó Carlos.