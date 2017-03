En DiverXo pagan... hasta los padres de David Muñoz

El cocinero y marido de la presentadora Cristina Pedroche explica que son ellos los que insisten. "Durante ocho años mis padres se han comido todos los marrones de su hijo: desde arreglar una puerta hasta ir a comprar no sé qué a las afuera de Madrid", dice el chef. Sin embargo, hay una razón por la que pagan sus cuentas aunque el negocio se a de su hijo.

El cocinero de la cresta no solo triunfa con sus restaurantes de lujo, para los que es casi imposible conseguir mesa aunque estés dispuesto a dejarse una fortuna, ahora también es una figura mediática, casi tanto como su chica. En la presentación de su nuevo programa de Cuatro reconoce que su trabajo es estresante: "Es angustioso pero el resultado me apasiona", confiesa. El chef desvela que su próxima ilusión después abrir negocio en Londres para por hacerlo en Nueva York: "Es una de mis ilusiones; por cómo es la ciudad y cómo soy yo", dice, además de dejar claro que forma un equipo con Pedroche y que lo de instalarse en la Gran Manzana "es una decisión común".

Según publica Informalia, David es el primer cocinero de la familia: "Mi padre trabajaba en una aseguradora de coches y mi madre era ama de casa. Pero les gustaba comer bien. Ahorraban y los caprichos se los daban comprando cosas de comer", relata el restaurador.

El "pollo" que le montó su madre por pagar

Los padres del galardonado cocinero "están encantados" con el éxito de su hijo: "Siempre me han apoyado mucho", recuerda agradecido. "Cuando hay que celebrar se celebra en DiverXo", dice. "Y mis padres pagan religiosamente. El año pasado los invité por su aniversario y no sabes el pollo que me montó mi madre. Ya le dije: 'Mira, mamá, una y no más'. Y ella: 'Es que no puede ser. Si lo llego a saber no vengo. No volvemos más. ¿Si me invitas qué negocio haces?". Así cuenta el chef la discusión en la que su madre insistía en pagara en su restaurante.

Sobre las noticias que circularon de que iba a ser padre, David afirma que se sacaron de contexto sus declaraciones: "No me lo he planteado", dice. David confiesa que su vida ha cambiado desde que está con Cristina Pedroche: "Antes de conocerla me despertaba de muy mala leche pero desde que estoy con ella lo hago con una sonrisa", asegura.