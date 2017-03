'Sálvame Deluxe': Kiko Hernández se siente como un estropajo por culpa de la traición de su 'compi'

Todo por la audiencia en Telecinco y a la espera de que las Campos suelten algo todavía más gordo de lo que el guarrete del Conde Lequío intentó sonsacar este 23 de marzo de 2017 a Terelu, en el 'Programa de Ana Rosa', lo que toda son mentiras, traiciones, celos y conspiraciones en 'Sálvame Deluxe' (Terelu revela en directo, al guarrete de Lequio, su patosa relación con el sexo para 'calentar' el final de 'Las Campos' ).

Es aún un misterio sin resolver. La reaparición de Kiko Hernández ha venido acompañada de un secreto que solo algunos conocen ('Sálvame' mete la pata hasta el fondo con el tema de Lydia Lozano y el cáncer de Kiko Hernández).

Ha salido a la palestra una traición, al parecer, de una amiga personal del colaborador de Sálvame. Todas las quinielas señalan un nombre de una íntima (Sálvame: Kiko Hernández deja hundida a Lydia tras sus duras palabras en el 'Deluxe' ).

Se trataría de Marta López, compañera y confidente de Kiko Hernández. En caso de ser cierto este rumor, el" exgranhermano" se llevaría la gran decepción de su vida.

Tiene fuertes vínculos con ella, no solo les une una amistad, también es padrino de uno de sus hijos.

Las sospechas de que Marta López hubiera traicionado a su amigo Kiko Hernández son cada vez más certeras. Para el colaborador sería una gran decepción

En muchas ocasiones, Kiko ha ayudado a Marta a encontrar trabajos en televisión. Algunos de sus compañeros creen que es ella la que filtraba que estaba muy enfermo pero no se atreven a confesarlo. Kiko tiene sus sospechas pero no quiere ni pensar que sea ella "el topo".

En 2013 el colaborador confesaba en una entrevista que sufría depresión. Contaba que no se levantó de la cama durante diez días y que salía de casa disfrazado.

Sufría mucho porque pensaba que le perseguían. Tomaba pastillas para dormir de forma compulsiva:

"Tenía un problema de que me levantaba por la mañana y me daba asco. Me miraba al espejo y me daba asco lo que veía. No me quería levantar. No tenía vida. Trataba mal a la gente que tenía a mi lado, a mi familia, a mis amigos. No salía a cenar ni comer y me refugiaba en el trabajo. Te das cuenta que tu vida es una mierda".