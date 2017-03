La penúltima confesión sexual de Terelu Campos: revela haber practicado sexo en una cocina

Todo por la audiencia en la Telecinco de Paolo Vasile. Y todo por la pasta ( Terelu revela en directo, al guarrete de Lequio, su patosa relación con el sexo para 'calentar' el final de 'Las Campos' ).

María Teresa Campos y su hija Terelu protagonizaron este sábado la emisión más esperada del programa 'Las Campos' en Telecinco, reality sobre su vida, centrado en este caso en la temática sexual.

"Yo sí he hecho algo en la cocina alguna vez en mi vida", confesó Terelu como una de sus primeras revelaciones eróticas en el programa (Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, recomienda a Terelu, tambien ex de Pipi, que use vibradores para masturbarse).

"¿A mí que me importan los problemas de los hombres? Que se tomen Viagra", explicó posteriormente su madre durante una conversación sobre alimentos afrodisiacos. "El mayor afrodisiaco es el amor y estar con la persona que te gusta", prosigue.

"Estoy totalmente a favor de los follamigos. La amistad entre un hombre y una mujer a veces puede incluir el sexo, si no encuentras otra pareja", añade María Teresa.

"Yo tengo una piel fenomenal y no me como una rosca", admite Terelu, antes de asegurar que "que mi madre hable sobre su sexualidad me violenta un poco".

Hablando sobre tamaños, la madre se mostró reticente a que el miembro de los hombres sea demasiado grande.

"Es horrible", reconoció, antes de mostrarse partidaria del uso de Viagra cuando algo falla en su compañero sexual.

Terelu acudió posteriormente a su primera cita a ciegas, organizada a través de una app de contactos.

"Voy con hambre", confesó, al tiempo que mostró sus nervios por la cita.

Y en el momento de su desplazamiento a la cena, el programa terminó, dejando el cebo para la que quizá sea una próxima emisión de 'Las Campos'.