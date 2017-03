La confesión sexual de Terelu Campos que escandaliza a 'Madre' Teresa y a la encallecida audiencia de Telecinco

Todo por la audiencia. Y por la pasta (Terelu casi se hace pis encima de los nervios en la cita a ciegas que cerró 'Las Campos').

María Teresa Campos y su hija Terelu protagonizaron este sábado 25 de marzo de 2017 la emisión más esperada, por el contenido, del programa Las Campos en Telecinco, el famoso reality sobre su vida que naciera experimentalmente el pasado verano y que se quedara en la parrilla de Mediaset después del inesperado éxito de audiencia.

Y ¿por qué era uno de los capítulos más esperados? sencillamente por su temática: centrado en la vida sexual de las protagonistas.

"Yo sí he hecho algo en la cocina alguna vez en mi vida", confesó Terelu Campos como una de sus primeras revelaciones eróticas en el programa.

"¿A mí que me importan los problemas de los hombres? Que se tomen viagra", afirmó posteriormente su madre durante una conversación sobre alimentos afrodisiacos.

"El mayor afrodisiaco es el amor y estar con la persona que te gusta".

"Estoy totalmente a favor de los follamigos. La amistad entre un hombre y una mujer a veces puede incluir el sexo, si no encuentras otra pareja".

María Teresa Campos, recientemente despedida de Telecinco tras la cancelación de su ¡Qué tiempo tan feliz!, ejercía de matriarca cachonda del clan televisivo.

"Yo tengo una piel fenomenal y no me como una rosca", comentaba Terelu en otra secuencia del programa, antes de asegurar ante las cámaras que "que mi madre hable sobre su sexualidad me violenta un poco".

Hablando sobre tamaños, la madre se mostró reticente a que el miembro de los hombres sea demasiado grande. "Es horrible", reconoció, antes de mostrarse partidaria del uso de viagra cuando algo falla en su compañero sexual.

Para cerrar el programa los espectadores pudieron ver a Terelu Campos y su primera cita a ciegas, organizada a través de una aplicación móvil de contactos.

"Voy con hambre", confesó, al tiempo que mostraba unos evidentes nervios por "culpa" de la cita.

Y en el momento de su desplazamiento a la cena, el programa tocaba a su fin... una excelente forma de enganchar a la audiencia para la siguiente entrega.