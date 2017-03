Carlota Corredera abre su alma en directo y mete el miedo en el cuerpo a sus competidores

La presentadora, directora y modelo, Carlota Corredera, tiene una nueva profesión. La conductora de Sálvame dio la noticia este 28 de marzo de 2017 y lo hizo entre lágrimas (Carlota Corredera rompe a llorar al dar una noticia que deja a todos los colaboradores de 'Sálvame' boquiabiertos).

¿De qué se trata? Muy simple: va a publicar un libro. ¿Y lo siguiente que será? ¿Controladora aérea? ¿Presidenta? ¿Electricista? ¿Consejera Delegada de Mediaset?

Ella vende una imagen de humilde, de políticamente correcta, de que ella no ha trepado para estar dónde está, y puede que todo esto sea cierto pero la verdad es que la ascensión meteórica de Carlota Corredera es sospechosa ('Destroyer' Carlota Corredera se traga con un cabreo monumental el tremendo corte de las Campos).

Están tan empeñados en Mediaset con metérnosla hasta en la sopa que da hasta miedo que un día Carlota Corredera te quite tu puesto de trabajo (La 'gorda' Carlota Corredera sacude la del pulpo a la 'flaca' Mercedes Milá ).

Si esta mujer no cae bien no es por ella, sino por la insistencia de sus 'jefes' de venderla como el nuevo icono televisivo. Y por mucho que se quiera mostrar como una superestrella, el martes lo que provocó fue mayor desconfianza sobre su persona.

Ese día, en mitad del programa, la presentadora pidió a todos los colaboradores que se pusieran de pie en torno a ella para que el momento fuera más íntimo.

La gallega informó que fin podrá sacar adelante un proyecto que le propusieron el mes de octubre de 2016: el lanzamiento de su primer libro.

Llorando, Corredera dijo:

"Ha sido difícil, muy complicado, un viaje hacia mis recuerdos, pero creo que tengo una responsabilidad con la gente que nos ve y ha pasado por lo que yo he pasado. Puedo decir que el 18 de mayo de 2017 voy a alumbrar algo, que no es un hijo, pero como si lo fuera: va a salir mi primer libro. El libro, obviamente, hablará de cómo consiguió adelgazar 60 kilos después de dar a luz. Es un libro que sale de mi corazón porque desde que ha sucedido lo que me ha sucedido hay mucha gente que me ha preguntado. La obesidad es algo grave y voy a intentar ayudar a la gente a salir de ese pozo".