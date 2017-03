"Deja de ir al bar y tómate un café con tu hijo": Vicky Martín Berrocal arremete contra El Cordobés

La ex mujer de Manuel Díaz ha dado la cara por él en estos días, en los que su posible encuentro con su padre han ocupado los titulares: "Un tentadero, con los amigos y toreando vaquillas, no es el lugar donde debes verte cara a cara con la persona que lleva esperándote desde hace 48 años".

Según publica Informalia, Vicky Martín Berrocal (44) está "muy enfadada" con Manuel Benítez, padre de su ex marido y abuelo de su hija Alba. A la diseñadora no le ha parecido bien el ofrecimiento que el torero hizo a su hijo de verse por primera en un tentadero ante los medios de comunicación y le insta a ser más respetuoso y valiente: "Eres muy valiente, y ya que pisas fuerte, pisa de verdad y en donde realmente tienes que hacerlo", aseguró a Look durante la presentación de una firma de calzado.

La hija de José Luis Martín Berrocal cree que Benítez no tiene excusa para el comportamiento que está adoptando: "Igual que sale todos los días a desayunar a un bar en Córdoba, debería de hacerlo para tomarse un café con su hijo. Deja de desayunar tanto en ese bar y vete a ver a tu hijo. Yo rezo y grito para que esta vez eso se cumpla. Sería una de las grandes satisfacciones de mi vida".

A pesar de su cambio de actitud en los últimos meses, Vicky exige más: "Su cambio de humor viene por el cambio de pareja. Qué duda cabe. De todos modos, Manuel Benítez es muy hombre, y tampoco quiero culpar a Martina. Cuando quieres hacer algo, lo haces". La andaluza asegura que este tema "le duele mucho", que ha luchado "mucho en la sombra" por ellos y que el propio Benítez sabía que era el padre de Díaz desde hace años: "Él mismo me lo confesó en la intimidad cuando yo tenía 19 años y era novia de Manuel. Era demasiado evidente".

Tras frustrarse el encuentro de Díaz y Benítez el pasado 11 de marzo en Morón de la Frontera, padre e hijo tendrán otra oportunidad. Será el próximo 22 de abril en la plaza de toros de Palma del Río, el pueblo natal de El Cordobés, que organiza una corrida para rendirle homenaje. En ella toreará su hijo, Julio Benítez, y Manuel confirmó también su asistencia hace unos días.