El coste de los looks de Kate Middleton

La duquesa de Cambridge apareció este martes con un vestido de encaje verde de Temperley London que ya había lucido anteriormente en el 90 cumpleaños de la reina Isabel II. El modelo, que asciende a 9.200 euros, no era lo más caro que llevaba en esta ocasión. Entre joyas y complementos, su look superaba los 20.000 euros, aunque no es su aparición más costosa.

Según publica Informalia, Kate Middleton (35) tiene un enorme poder de atracción en sus apariciones. Tanto es así que sus modelitos agotan existencias y es una gran creadora de tendencias con cientos de prendas. Este martes, de hecho, volvió a hacer gala de su elegancia en la Cena de gala de la National Portrait Gallery con un vestido repetido, eso sí, que combinó con unos Jimmy Choo valorados en 740 dólares.

La duquesa acompañó el estilismo con un clutch dorado de Wilbur and Gussie de 230 dólares. Los pendientes que llevó han sido creados en exclusiva para ella por una de sus joyeras favoritas, Kiki McDonough. Unos 13.000 dólares colgaban de sus delicadas orejas.

Pese a todo, no es el look más caro que la duquesa ha lucido. Hace un año, durante la cena de gala por el 40 aniversario de SportsAid, Kate eligió un Roland Mouret azul eléctrico con cartera de Prada y pendientes de Cartier que sumaban un total de 43.000 euros.