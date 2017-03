"Estoy preocupado": Antonio David tras declarar en los juzgados

Nervioso y cabizbajo. Así llegó el ex marido de Rocío Carrasco a los juzgados de Plaza Castilla este viernes, donde estaba citado para declarar en el caso que enfrenta a la madre de sus hijos. Su abogado aseguró que "ni Antonio David ni nosotros vamos a hacer ninguna declaración. Es una cuestión de respeto a un procedimiento muy serio". Dos horas después, salían de las salas y daban la cara, aunque en la misma línea de declaración: ""Yo puedo hacer declaraciones, perdonadme, pero no puede ser". Eso sí, ha asegurado: "Estoy preocupado, lógicamente".

Según publica Informalia, el abogado se ha mostrado algo más comunicativo: "Son temas muy serios, queremos matizar que esta denuncia la formula Rocío y la Fiscalía ha decidido trasladarla aquí porque el juzgado primero era incompetente". Eso sí, se muestra positivo en cuanto al resultado: "Entendemos que se va a archivar, no puede ser de otra forma".

La citación de la jueza para declarar se retrasó 24 horas, ya que tras el interrogatorio a Rocío Carrasco el pasado miércoles, la magistrada pidió más tiempo para recopilar documentos e información 'extra'.

Según El programa de Ana Rosa, el tertuliano está muy angustiado estos días y muy preocupado por la petición de cárcel que ha realizado su ex mujer: "No da crédito, está muy mal y asombrado por todo a lo que se enfrenta", aseguró Antonio Rossi. "Está muy dolido porque Rocío está forzando a los niños a declarar y él quería evitar eso a toda costa". Tal y como explica el colaborador, será muy difícil impedirlo, ya que Rocío ha acusado a su ex marido de tres delitos que entrarían en la categoría de la violencia de género o del ámbito doméstico: lesiones psicológicas, secuestro o quebrantamiento de custodia y alienación parental.

Por otro lado, Kiko Matamoros asegura que Carrasco no lo tiene tan fácil y cuenta con informaciones que ha preferido no desvelar: "Yo conozco una información tan delicada que no me atrevo a darla. He coincidido con Rocío hija, me hizo unas manifestaciones, unas confesiones y puedo asegurar que si las dice en un juzgado, lo mismo que me dijo a mí, no lo tiene nada fácil Rocío Carrasco". Los dos hijos del matrimonio, Rocío y David, están dispuestos a declarar en el juicio a favor de su padre.