Las exigencias que impone Sara Carbonero a los periodistas

Está previsto que este jueves la mujer de Iker Casillas aterrice en España para ser la imagen de una marca. Pero antes de subirse al avión en Oporto, la toledana ha pedido a los profesionales que van a entrevistarla que le manden todas las preguntas que van a hacerle. Un privilegio que ningún otro personaje de su mismo rango se toma y que no sienta demasiado bien a sus compañeros de profesión.

Según publica Informalia, Sara Carbonero (33) ya lo hizo hace un mes, cuando volvía a ser imagen de otra marca y se presentaba ante los fotógrafos y periodistas con un sencillo recogido. La que fuera presentadora fue la que dio órdenes a sus 'colegas' de cómo tenían que sacarle en las instantáneas. "Lo siento, pero no puede ser así", dijo entonces.

Al parecer, no estaba muy cómoda con el moño que se había hecho y no quería salir mal. Su obsesión por tenerlo todo bajo control cuando ella es la que está expuesta ha vuelto a florecer en la presentación que tiene prevista este jueves.

Según cuenta Ok Diario, la exigencia de que los medios le manden por adelantado las preguntas viene de lejos. Aun así, cabe destacar que no suele negarse a responder a ninguna cuestión personal que en un principio no esté en el cuestionario.