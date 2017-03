'Sálvame': Las Campos crispan el ambiente con lágrimas, críticas y reproches

La prensa del corazón está cambiando. Ya no sólo el salir en una revitas genera el titular, ahora incluso priman las redes sociales o el acudir a un plató a comentar y debatir sobre el reportaje hecho previamente en prensa.

Los protagonistas detallan su vida privada y desarrollan sus emociones sin censura, la exposición llega a tal grado que provoca una crispación importante en el ambiente al ver a todo el mundo valorar tus palabras o actitudes sin poner límites.

Eso precisamente es lo que pasó la pasada tarde en Sálvame, jornada que se planeaba controvertida y 'movidita' desde el primer momento. Y es que, tanto la entrevista con la que «Semana» ha publicado en su portada de las hermanas Campos en la que hablan de la participación de Edmundo Arrocet en Supervivientes, como de la aparición de Carmen Borrego en el programa de Ana Rosa, ha desatado una bomba, en el que han estado implicadas varias colaboradoras.

María Patiño y Mila Ximénez que criticaban la actuación de las hermanas y Belén Ro que ha defendido a capa y espada a su gran amiga Carmen, la situación se ha puesto muy tensa, ha estallado la guerra y se ha saldado con una relación: la de Mila con Belén Ro.

Patiño ha valorado en una entrevista telefónica grabada la entrevista de Carmen y Terelu. «Dicen que no quieren hablar del tema porque hace daño a su madre y no entiendo nada porque lo hacen, o les va la marcha o no saben frenar o es muy goloso los beneficios que les dan», ha comentado la presentadora en su tono habitual.

A continuación, una de las implicadas presentes en el plató, Terelu Campos, se ha defendido explicando que la entrevista estaba pactada desde hace 15 días y que ella no habló de Edmundo, que fue su hermana Carmen a la que llamaron para completar la entrevista.

Y a continuación ha dejado bien clara su postura respecto a este y otros temas que no tengan nada que ver con su vida lo siguiente: «No me voy a comer nada que no sea mío, no me da la gana, aunque no me he molestado con mi hermana; ella no lleva sufriendo más de 20 años como yo».



¿Miente Carmen Borrego?

Después de tiras y aflojas entre Mila Ximénez y Terelu Campos, Mila ha afirmado que «Carmen Borrego miente» y ante estas declaraciones, una de sus grandes amigas, Belen Ro, ha salido en su defensa.

La colaboradora del eje del mal, no ha aguantado más, se ha puesto de los nervios y se ha alejado de la zona y frente al director ha empezado a decir cosas tales como:

«ya le he dicho a Belen Ro que no caliente. Si quiere a Carmen y a Teresa, que no caliente; no tengo nada en contra de Teresa, que no caliente; no tengo nada en contra de Teresa, incluso siento ternura pero hay cosas que no se pueden decir; Belen Ro mete caña».

La amiga mencionada, tras una petición de Jorge Javier Vázquez, Ro ha llamado a Carmen Borrego y esta no ha querido valorar las declaraciones que Mila ha vertido sobre ella.

Terelu ha pedido paz entre las dos, pero ambas han seguido discutiendo hasta que el presentador ha decidido cortar, afirmando que las dos estaban muy nerviosas y que podían decir cosas de las que luego se arrepentirían.

En el transcurso del enfrentamiento, Belén ha dicho sobre Mila que «cuando se queda sin argumentos ataca» y que «no iba a consentir su ataque».

Por su parte Mila ha reiterado una y otra vez que lo que ha dicho sobre Borrego es verdad, que miente y recalcando «juro solemnemente que miente» y que Ro «no para de meter uñitas».

Belén Ro se ha ido del plató y mientras tanto Jorge Javier Vázquez ha valorado la situación como «El exceso de celo de Ro le ha pasado factura».Y Terelu ha explicado el enfado de está, comentando que «Carmen es una persona muy especial para Ro».

Telecinco



El llanto de Terelu

La relación ha quedado en la siguiente situación, Belén Ro «no quiero saber nada de Mila, porque me ha puesto un en duda públicamente» a lo que Ximénez ha contestado tajante: «me sobra gente y me falta tiempo».

Acto seguido ambas se han sentado con un sitio de distancia en la mesa del plató y el programa han continuado, con ellas sin mirarse a la cara.

Asimismo, tras la tensión vivia Terelu rompe a llorar y dice: «por encima de todo está mi madre», pero añade que tiene que gestionar la vida que ella «ha decidido tener».

«Yo no puedo estar siempre en primera línea de una batalla que no me pertenece, me pertenece mi madre, pero no la relación de mi madre», ha continuado Terelu. entre lágrimas.

Y todo esto sin que Bigote ponga un pie en la isla de 'Supervivientes'. Se esperan unos meses de alto voltaje.