El cabreo de Russell Crowe con quienes lo llaman gordo

Russell Crowe tuvo que engordar en torno a unos 30 kilos en un período de seis meses para su papel en 'Dos buenos tipos' junto a Ryan Dosling. Muchos usuarios de las redes han criticado la incapacidad que ha tenido Crowe para recuperar su figura.

El actor ante estas críticas ha respondido con humor quitándole importancia al asunto, sobre todo a un periodista de un programa radiofónico tras la rajada del locutor sobre su aspecto físico.

I can bench press young Howard ... he cannot say the same ... https://t.co/5fPEoc1c2Z