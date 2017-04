Piqué admite que el culo de Shakira es la parte favorita de su mujer

Gerard Piqué ha vuelto a ser noticias tras una serie de comentarios en twitter, esta vez no ha sido por temas deportivos sino para comentar el físico de su chica, la cantante Shakira.

Shakira aparece en su nuevo vídeo de la canción 'Comme moi' de Black M. El jugador subió una foto extraída del vídeo en el que aparece su pareja, y lanzó un tuit comentando que esa era una de sus partes favoritas; En la imagen podemos ver a la cantante que sale de espaldas en ese momento.

This is one of my fav parts in the video! 😋😋https://t.co/0JhDXG0JAN pic.twitter.com/jZTVl9hfcw