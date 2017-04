Aroldo Betancourt, ex-novio de Ivonne Reyes:"Me ofrecí a ser el padre de su hijo por amor"

A la lista de amores, aventuras y presuntos padres biológicos del hijo Ivonne Reyes se suma el menos conocido de todos ellos, el actor venezolano Aroldo Betancourt, un galán que ahora tiene 61 años, protagonista de innumerables telenovelas, películas y obras de teatro, que vivió un romance con su compatriota en torno a las fechas que Ivonne se quedó embarazada. Hablamos con él.

Según publica Informalia, el hijo de Ivonne Reyes nació el 3 de abril del año 2000 y en aquel año la revista Hola daba cuenta del nacimiento del niño, acompañado de una foto de la presentadora con su pequeño en brazos, con un texto del que destacamos un párrafo en el que se escribía: "En algún momento se dijo que el actor venezolano Aroldo Betancourt estaba dispuesto a reconocer al niño como su hijo. Ella no lo niega: 'Es cierto, lo que es un gran detalle por su parte, pero Aroldo no es el padre de mi hijo", decía la presentadora. Reyes también apuntaba: "No sé si con el tiempo podríamos acabar juntos. Pero ésa ya es otra cosa".

Informalia se ha puesto en contacto con Aroldo, quien recuerda aquel amor y su generoso ofrecimiento a quien fue su pareja.

Tuvo usted una intensa relación con Ivonne Reyes

Así es, una relación hermosa. Hermosa amiga.

Y estaban enamorados, según contaba la revista Hola.

Sí, también. Esas cosas pasan, ocurren cosas bonitas.

Y dicen que usted se ofreció para ser el padre de su hijo. Y que ella se lo agradeció mucho aunque rechazó el ofrecimiento. ¿Cómo fue aquello?

Cuando tienes una relación con una persona y, dado que el padre (del niño) no estaba a su lado, y aunque yo no era su padre genético, estaba con ella, lo más hermoso que me parecía a mí era estar a su lado. Como caballero lo menos que puedes hacer es brindarle la responsabilidad paternal a alguien como ella. Yo tengo otros hijos pero el padre siempre es la persona que tiene la voluntad de serlo, con la responsabilidad de ser un hombre serio. Y luego Ivonne es una mujer enormemente hermosa y trabajadora. La conozco hace mucho tiempo y no sólo a ella, a su familia, a sus hermanos, conocí a su mamá, entonces en ese momento de nuestras vidas estábamos compartiendo cosas hermosas como pareja y creo que lo más hermoso que le podría brindar, era esa alternativa: ofrecerme a ser el padre.

¿Y qué pasó?

Las decisiones no las toma uno. En este caso las tomaba Ivonne, cosa que me parece muy valiente y digna de ella misma, eso de seguir adelante. Y gracias a Dios tiene un hijo que es hermoso, ya grande, estudiando, al que tuve la oportunidad ver cuando estuvimos rodando en 2015 una película juntos en España, Santiago Apóstol. (En las imágenes de abajo, Ivonne y el equipo de la película).

¿Cuánto hacía que no se veían?

Hacía tiempo, pero siempre estamos en comunicación porque somos amigos. Lo más importante de todas estas cosas es que lo bonito siempre queda bonito. Uno se separa por cuestiones de pareja, pero si hay respeto y otras cosas mucho más importantes siempre se quedará quererse, y la amistad siempre fluye porque realmente siempre hemos sido amigos.

¿La sigue queriendo entonces?

Ivonne es una persona a la que respeto, a la que quiero muchísimo y seguiré queriendo por el resto de mi vida.

¿Cuánto tiempo duró el romance, allá por el año 2000?

No recuerdo exactamente pero tuvimos un tiempo chévere, fue lindo. Es una relación que la pasamos bien en el momento en que sucedió.

¿Por qué se rompió esa historia de amor ?

Seguramente por la distancia, cada quien estaba en su lugar. No fue una cuestión de romper por enemistad o por problemas. Yo no tenía perspectivas de volverme a España porque estaba trabajando por toda América y por eso te digo que quedó todo en muy buena onda como personas. Por eso la sigo respetando y queriendo como profesional y como amiga aunque ya no sea mi pareja.

¿Estuvo muy enamorado?

Cuando me he enamorado, lo he hecho de verdad, no me he enamorado de mentira.

¿Y nunca pensó que podía ser el padre del niño?. Ahora tiene un conflicto con Pepe Navarro.

Eso le toca a ella definirlo. Pero ojalá que tengan ambos (se refiere a Ivonne y a Pepe Navarro), la voluntad de solucionar lo que solamente es de ellos dos.