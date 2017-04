El bocazas de Kiko Matamoros desvela lo que indignó a Barneda tras las cámaras de 'GH VIP'

El pasado domingo 2 de abril de 2017,Telecinco emitió el último 'Debate' de esta quinta edición de 'GH VIP', ya que el próximo se celebrará la gran final.

Sandra Barneda, al despedirse de la audiencia, hizo un speech que sorprendió a los espectadores y presentes en plató:

"Se han vivido momentos desagradables dentro y fuera de plató. Yo pensaba que no me encontraría con momentos tan lamentables como he vivido cuando las cámaras no estaban... Pero lo que no se ve, no se cuenta."