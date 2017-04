María Teresa Campos contra Bigote: "Me la suda que se vaya, como si se muere de hambre"

La presentadora está visiblemente molesta con su pareja por su decisión de participar en Supervivientes. Aunque había mantenido su opinión en secreto hasta el momento, este sábado decidió hacerla pública en su último programa de Qué tiempo tan feliz: "Me la suda, por mí como si se muere de hambre", aseguró María Teresa Campos.

Según publica Informalia, la madre de Terelu ya no esconde su enfado. La decisión de Bigote Arrocet de concursar en Supervivientes no le ha hecho ninguna gracia y lo dejó claro que unas declaraciones sorprendentes este sábado. Cuando una de las invitadas a su programa, Mayra Gómez Kempt, advertía al chileno del hambre que pasaría en la isla desierta, María Teresa Campos espetó: "Me la suda, por mí como si se muere de hambre".

Mientras los presentes trataban de digerir la confesión de la presentadora, ella se dirigió directamente a su novio: "Te vas a hacer tonterías".

La cuenta atrás ha comenzado y Bigote viajará a Honduras junto con el resto de participantes en unos pocos días. La pasada semana, el humorista chileno regresó a su piso de soltero para recoger algunos enseres y realizar unas compras de última hora. Mientras, el entorno de María Teresa asegura que ella lo está pasando realmente mal y que tiene planeado 'tomarse un respiro' y trasladarse a Marbella los próximos tres meses.