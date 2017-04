Preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha decidido solicitar a los médicos el alta voluntaria después de pasar cuatro días ingresado por una gran acumulación de líquido en la rodilla, de la que tuvo que ser intervenido. Los sanitarios le han advertido que su estado de salud es para estar preocupado.

Solicitó el alta debido a que no quería permanecer metido en una habitación, a pesar de que no se corresponda con una habitación de hospital normal y corriente sino más bien pareciese la de un hotel. Su madre no ha asistido al hospital a visitarle durante su estancia por las dolencias en la rodilla y ha sido su prima, Anabel Pantoja, la que se ha encargado de sus dos hijos.