Fernando Gómez-Acebo y Nadia Halamadari: Tú a Atenas y yo a Madrid

El braguetazo de penalty del primo del Rey ha salido rana: el hijo de la infanta doña Pilar se casó con la multimillonaria griega cinco días antes de que diera a luz, en mayo del año pasado pero en octubre ella le abandonó para irse a Atenas con el hijo de ambos, el pequeño Nicolás (no el payaso que juega a espía). Él se quedó en España.

Según publica Informalia, el primo carnal del Rey Felipe VI, hijo de la infanta doña Pilar de Borbón, no tiene suerte en el amor: el matrimonio de Fernando Gómez-Acebo atraviesa una difícil situación por no decir que está muerto. Hola afirma que las causas de la crisis son la inadaptación de la griega a vivir en España y también habla de "problemas de convivencia". O sea, no se soportan.

La cuestión es que ella lleva más de seis meses con el hijo de ambos en la capital griega. Parece ser que será Nadia la que viaje a España para que el padre pueda ver al niño de vez en cuando. Un nuevo drama se cierne sobre los Borbones y la infanta doña Pilar no gana para disgustos, después de lo mal que lo pasó con los papeles de Panamá.

Fernando Gómez Acebo, hermano de Simoneta, se casó con Nadia Halamandari (43) en Atenas, tierra de la periodista, en secreto, el 31 de mayo pasado, no hace ni un año. Faltaban cinco días para que ella diera a luz a su primer hijo, Nicolás.

La griega y el hijo de la infanta Pilar se unieron en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Paleo Faliro, en la zona costera del sur de Atenas. La novia vestía un diseño adaptado a su avanzado estado de gestación: con una capa de encaje y un vestido de seda en blanco roto firmado por las modistas españolas Yolancris.

¡Hola! describió entonces en enlace muy emotivo. Sólo acudieron el padre de Nadia, el famoso constructor griego Niko Halamandari, y su abuela paterna, ya que la madre y la hermana de la novia fallecieron hace años. Ningún otro Borbón ni Gómez-Acebo, ni si quiera la madre del novio, la infanta Pilar de Borbón, asistió. Andrea quería casarse antes de dar a luz, ya no podía viajar a Madrid y el tiempo se les echaba encima.

Cinco días después de darse el "sí, quiero", el primo carnal del Rey y la hija del multimillonario griego se convertían en padres de su primer hijo gracias a una cesárea programada. Nicolás lleva los dos apellidos de su padre, Gómez-Acebo y Borbón.

Éste era el primer matrimonio para Nadia pero el segundo para Fernando, que ya le juró amor eterno a Mónica Martín Luque. Aquella vez sí, en una ceremonia celebrada por todo lo alto y con presencia de toda la familia real. Siete años después de sellar su amor, decidieron separarse de manera amistosa y aún hoy conservan una magnífica relación. Todo indica que en esta ocasión el matrimonio apenas ha durado unos meses.

Nadia es conocida como la Cenicienta griega. Periodista y productora especializada en cubrir actos sociales y viajes, colaboraba desde hace años en la prensa escrita helena, y también se ha dedicado a las producciones televisivas. Mantiene un puesto ejecutivo en la empresa familiar. Su padre, Nikos Halamandari, es un magnate inmobiliario. Fue alcalde del ayuntamiento de Paleo Faliro, el pueblo costero al sur de Atenas donde se casaron Fernando y Nadia.

Estudió en el colegio privado Moraitis, el mismo en el que estudio Yanis Varufakis, y donde asisten muchos de los miembros de la gran burguesía griega. También pasó por la London School of Economics. Vivir diez años en la capital británica y regresó a Atenas. Descrita por sus amigos como una persona "positiva, trabajadora", cuida su apariencia y ha trabajado en varios periódicos y programas de televisión. Le gusta veranear en las islas Baleares en agosto y algunos de sus reportajes se centraban en la vida social y nocturna de Ibiza y Palma. Abajo, una imagen de ella en la playa. Arriba del todo, el primo de Felipe VI y su entonces novia, en el día de San Valentín de 2016, dos meses antes de casarse.