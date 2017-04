La fría relación entre Charlie Hunnam y Robert Pattinson

La relación entre Charlie Hunnam y Robert Pattison no fue muy buena durante la grabación de 'The Lost City of Z'. Se ha comentado que existía una distancia real entre ambos y era más que evidente. A pesar de esta falta de entendimiento entre ambos, no se vio reflejada en la pantalla ningún atisbo de animadversion. Humman asegura que fue él, quien puso de su parte para genera una amistad tras las grabaciones.

Según cuenta Pattison, el rodaje fue agotador, solo tenían una comida al día para poder ponerse en la piel de los personajes de manera adecuada, ya que la cinta está ambientada en las Selvas de Brasil.