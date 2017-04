Cayetano Martínez de Irujo llama a Rufián "macarra de piscina"

El hijo de la fallecida duquesa de Alba ha arremetido con dureza contra el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya después de que éste tachara de "mamporrero" y "ganster" a Daniel de Alfonso, exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya.

"Veo a Rufián... ¿y este señor que es un diputado o un macarra de piscina?", comenzaba preguntándose Cayetano Martínez de Irujo en Espejo Público. "Como pretenden que no haya violencia, ya no te digo en el fútbol, en la calle o en un atasco", alegaba.

Según publica Informalia, El conde de Salvatierra censuraba el lenguaje empleado por el político independentista en la comisión de investigación del Congreso: "Cuando vemos que los diputados y que en un control o una comisión se habla así, un chulo de piscina, un macarra de piscina hablándole a un ministro, independientemente del hecho o de lo que se esté juzgando, ¿cómo pretenden que un país actúe?", decía Cayetano.

Durante su intervención en el programa de Antena 3, el hermano de Eugenia también se ha referido a la propuesta de la patronal sobre la mejora salarial y cómo afectará a su empresa: "Tengo una pequeña empresa, seguimos en pérdidas, a pesar de que parece que todo es muy bonito, confío plenamente en la CEOE, en Antonio Garamendi, en Juan, soy amigo personal de Juan Rossel, debo decir que he aprendido muchísimo con él, que tiene una sensibilidad enorme tocando el piano, estoy seguro que también la tendrá para negociar, siempre se ha llevado muy bien con los sindicatos (...) Estoy convencido que buscan lo mejor para el trabajador y para las empresas", explicaba Cayetano.

Por último, el duque de Arjona habló sobre una casa que le quedó en herencia su niñera y no puede alquilar al necesitar la licencia: "Hice una reforma y me hablaron de reformarla mejor. Yo invertí gran parte del dinero que había dejado en la cuenta mi nana para ponerla muy bien con vistas a alquilarla de esta manera. Luego me topé con que no estaba legislado. Entonces lleva 5-6 meses desalquilada esperando que me den esta licencia porque lógicamente yo no puedo hacer nada ilegal", concluyó.