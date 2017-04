David Bustamante y Paula Echevarría: Las verdades y mentiras sobre el 'no' divorcio del año

Después del revuelo montado por la noticia de la separación entre Paula Echevarría (39) y David Bustamante (35) y de protagonizar todas las portadas de las revistas del corazón y horas de televisión, no estaría bien dejar el tema en el olvido por los últimos acontecimientos donde la situación entre los dos está en «stand by» (¡Giro de guion! El reencuentro de Paula Echevarría y David Bustamante y la foto 'prohibida' del cantante).

El interés por una de las parejas más queridas y respetadas de nuestro país hasta el momento es palpable, por lo que aclarar la situación y todo lo que hay de cierto y «menos cierto» en las informaciones publicadas es de justicia (Sabemos cuánto ganó Paula Echevarría por llorar a lágrima viva ante la prensa: 40.000 euros).

Hasta la fecha, la noticia sobre su inminente separación sigue en el aire. Cuando saltó la primicia por boca de Antonio Rossi en 'El programa de Ana Rosa' el pasado 3 de abril de 2017, la confirmación de su ruptura era cuestión de horas o días (¡Bombazos! ¿Paula Echevarría podría estar con otro? ¿El motivo de la ruptura ha sido por la madre de Bustamante?).

Sin embargo, tras el «boom» generado por las filtraciones de su círculo más cercano donde aseguraban que «la crisis lleva años y que la situación ya es insostenible», sumado a la cantidad de noticias publicadas sobre su historia, ha hecho que la pareja tenga que tomar aire y reflexionar.



Situación desesperada

Según contó este 6 de abril Aurelio Manzano en 'Sálvame', lo que hay en el matrimonio de Paula y David no es aún una separación, sino «una crisis fuerte» y están tratando de arreglarlo «desesperadamente».

Además, el periodista reveló el mensaje que le envió Paula cuando surgieron los rumores:

«¿Y si no es real? ¿Nadie se ha puesto a pensar que no hay una decisión tomada? Sigo amando a David y él a mí, no hay una decisión tomada».