Las juergas de cuatro días del jeta David Bustamante y sus viajes en maleteros de coche

En programas de radio y televisión abiertamente se comentan las supuestas juergas de David Bustamante como hecho desencadenante de la crisis matrimonial de la que todo el mundo habla pero que ni el cantante ni la actriz acaban de reconocer (David Bustamante y Paula Echevarría: Las verdades y mentiras sobre el 'no' divorcio del año).

La falta de comunicados o desmentidos tajantes dispara no solo las bromas y memes en redes sociales sobre una noticia tan lamentable como el fin de una pareja, sino las teorías más o menos sorprendentes tanto sobre la situación actual del cántabro y las asturiana como sobre las causas o consecuencias de la presunta ruptura.

Una de las más llamativas, que saltó en el programa Sálvame de Telecinco, se resume en que habría unas fotografías del ex triunfito saliendo del maletero de un coche circulando por las redacciones de algunas revistas del corazón.

Ello a su vez recupera la vieja teoría de las juergas de Bustamante como que habrían llevado a Paula a dar un ultimátum a su marido.

En el programa de Jiménez Losantos, en la mesa dedicada a la prensa rosa, contertulios como Daniel Carande, de Diez Minutos, Carmen Duerto, de La Razón o Carlos Pérez Jimeno, de Libertad Digital, conversaron con el propio Federico sobre el asunto.

El tema central era precisamente lo de las "juergas de cuatro días" que supuestamente se corre el cantante. Pero mientras que por ejemplo Carmen Duerto decía que eso David lo hace "de vez en cuando", Losantos aseguraba que si él hiciera eso su matrimonio tampoco duraría.

Se refieren a no aparecer por casa a dormir.

Daniel Carande en algún momento apuntó que "Paula también sale", con sus pandi de Las Penkas, pero sus compañeros apostillaron que lo de la protagonista de Velvet nada tiene que ver con las presuntas farras del ex triunfito:

"Ella sale a comer con amigas o de compras", decía Duerto.

En Sálvame fueron incluso más allá. El paparazzi Gustavo González llegó a decir que "Paula ha intentado hasta el final reconducir la situación" pero que "al final se ha hartado y no ha podido más".

El reportero cree que "la situación era insostenible" y cree que la actriz "estaba muy cansada de que David se fuese a por tabaco y tardase tres o cuatro días en volver".

Pero lo más fuerte viene ahora: Gustavo González dijo en Sálvame que "Paula y los amigos de David creían que era necesario que se pusiese en manos de profesionales, entre otras cosas porque su carrera se estaba viendo afectada".

El fotógrafo Enric Bayón afirma que "una de las dos partes de la pareja viene mucho a Barcelona porque tiene a alguien al cual visita mucho".

En el programa se habló "las malas compañías de David" y se comentó también que "el padre de David también se está viendo afectado".

Kiko Matamoros aseguró sobre David Bustamante que "hay unas fotos circulando por las redacciones que hasta ahora no ha comprado nadie, en las que se le hace un seguimiento y acaba saliendo del maletero de un coche con unos amigos, él sale de un sitio de divertirse, no es nada vergonzante, pero en el afán de que la gente no le coja y le vea por ahí, pues él opta por salir escondido en el maletero y al final es peor el remedio"