Pamela Anderson posa muy sexy a sus 49 años

Indulge in the #IconsCollection for something empowering and enticing with @pamelaanderson #AnIconInOurIcons #luxury #lingerie #boutique #cocodemeruk #pamelaanderson #icons #brandambassador #rankin #coventgarden #strength #empowerment #striking #erotica

A post shared by Coco de Mer London (@cocodemeruk) on Apr 4, 2017 at 12:50am PDT