Begoña Alonso, la ex de David Bustamante, le sacude un buen zasca en redes

No hay sentimiento más movilizador que el rencor, ni personaje doméstico más peligroso que la amante despechada

La modelo ha aprovechado el tirón mediático de su ex novio para enviarle una indirecta a través de las redes sociales

Begoña Alonso, cuya ruptura con David Bustamante llegó incluso a la demanda por malos tratos en los juzgados, apela al Karma en el momento sentimental más delicado del cantante.

Con este mensaje ha sorprendido Begoña Alonso (33) a sus seguidores en las redes sociales, que lo han interpretado como una clara indirecta a su ex pareja, David Bustamante (35).

El cantante cántabro atraviesa un momento delicado en su matrimonio con Paula Echevarría y muchos han recordado la anterior y traumática ruptura que ha sufrido el cántabro: la de Begoña Alonso.

Bustamante y la modelo comenzaron a salir a finales de 2002 tras conocerse en el programa Noche de fiesta, de José Luis Moreno, donde ella trabajaba como azafata y él acudió como artista invitado.

Fueron fotografiados juntos por primera vez a principios de enero de 2003, mientras pasaban unos días con la familia del cantante en San Vicente de la Barquera.

David y Begoña fueron la viva imagen de la felicidad hasta el mes de abril de 2003. Entonces, el cántabro anunciaba su ruptura. Poco después, la modelo interpuso una demanda contra él por "lesiones, amenazas e injurias".

Tras seis años de juicios, la Audiencia Provincial ratificaba la sentencia absolutoria sin posibilidad de recurso a favor de Bustamante, que ya había ganado en primera y segunda instancia:

Estoy tranquilo y feliz porque la Justicia me ha dado la razón. Nunca he pegado a nadie y en cambio a mí sí me han hecho mucho daño. Durante muchos meses en varios programas de televisión se me ha acusado de maltratador, de violento, de agresivo. Ahora sólo quiero olvidar.