Kaiane López: Así de buena y maciza está la alcaldesa de Gibraltar

La ciudad de Gibraltar tienen nueva alcaldesa. Kaiane Aldorino López (30) tomaba cargo este martes 4 de abril de 2017 en la misma semana en la que se han avivado las tensiones entre Reino Unido y España por el Peñón (Theresa May avisa a Europa de que no negociará la soberanía de Gibraltar con el Brexit).

Apasionada de la política, Aldorino cuenta con un pasado en el mundo de la moda: fue Miss Mundo en 2009, un certamen que tuvo lugar en Johannesburgo (Sudáfrica) (El Parlamento Europeo deja fuera de las negociaciones del Brexit a Gibraltar).

Desde hace 18 meses, ocupaba el cargo de vicealcaldesa y se ha convertido en la mandataria más joven de la ciudad.

Aldorino ya hizo historia en 2009 al ser la primera gibraltareña en ser coronada Miss Mundo con las medidas 87/66/91.

The investiture of #Gibraltar's new Mayor Kaiane Lopez GMH and her Deputy, John Gonçalves MBE, GMD took place this afternoon @GibraltarMayor pic.twitter.com/hBOKfoQlVj