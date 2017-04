Un chico de 17 años invita a su baile de graduación a Emma Stone, y ella le responde esto

Un chico de 17 años de Phoenix, EE.UU, llamado Jacob Staudenmaier, mandó un original vídeo a la ganadora de un Óscar por 'La La Land', Emma Stone, en el que le pedía, si iría con él de pareja a su baile de graduación. El original mensaje de Staudenmaier fue compartido en el popular programa de televisión norteamericana 'Good morning America' de la ABC.

La sorpresa llegó con la respuesta de la misma Stone: "Jacob, gracias por hacerme la propuesta más original q ue jamás me han hecho. Puedo decirte que ha sido un honor recibirla y que no te imaginas lo que me ha hecho sonreír tu video, tan hermosamente orquestado. Me encuentro en Londres trabajando, pero espero que la pases excelente en tu baile de graduación. Gracias por pensar en mí". Un hecho que el joven ha agradecido tremendamente sorprendido.