La niñera de Rocío Carrasco interpuso una denuncia contra Fidel Albiac

Irma Gómez, la que fuera niñera entre 1999 y 2000 en casa de Rocío Carrasco, denunció a Fidel Albiac por múltiples descalificaciones a Rocío; la llamaba retrasada mental y mongola cuando ella no opinaba lo mismo que Fidel. Según Gómez también habría sido agredida ya que presentaba algunas marcas por su cuerpo.

Tras no poder demostrar que estos hechos eran reales, el caso no se admitió a trámite y fue entonces cuando Fidel en un intento de limpiar su honor, denunció a Irma por injurias y calumnias. Finalmente, la denuncia de Fidel no terminó en nada porque tras una conversación entre ambas partes, Albiac decidió retirarla.