La rencorosa exnovia de Bustamante clava al cantante un rejonazo en toda la chepa

David Bustamante (35 años) pasa por uno de los momentos más difíciles de su vida personal. La pasada semana se conocía la noticia de su posible divorcio con Paula Echevarría (39) tras doce años de relación y desde ese momento, las críticas hacia el cantante han sido constantes (Las juergas de cuatro días del jeta David Bustamante y sus viajes en maleteros de coche).

Tan difíciles están siendo estos últimos días que el artista no ha publicado nada en su perfil de Instagram desde hace una semana, algo que no suele ser habitual en él que narra cada detalle de su vida en la red social (Un buen zasca en redes).

La que sí lo ha hecho es su exnovia Begoña Alonso, que ha aprovechado la ocasión para lanzar una indirecta al exconcursante de la primera edición de «Operación Triunfo», con el que estuvo saliendo durante un año.

La modelo y el cantante se conocieron en 2002 en el programa de José Luis Moreno «Noche de fiesta», en el que ella trabajaba como azafata. Se convirtieron en la pareja del momento, pero poco duró la relación. De hecho, la maniquí interpuso una denuncia a Bustamante, que fue rechazada hasta en tres ocasiones. «Nunca he pegado a nadie y en cambio a mí sí me ha hecho mucho daño. Durante muchos meses, en varios programas de televisión, se me ha acusado de maltratador, de violento, de agresivo. Ahora sólo quiero olvidar», decía en su momento el todavía marido de Paula Echevarría.

Ahora Begoña Alonso ha decidido remover viejos sentimientos con una publicación en Instagram. «¿Por qué lloras? ¿Qué no reías? Atentamente: Karma», dice. La propia modelo ha aclarado que no va dirigido a nadie en concreto, pero lo cierto es que deja lugar a las dudas: «Este comentario no lo he puesto por nadie en especial. Por favor, dejen de inventar», fue su aclaración.

De hecho, varios seguidores han criticado la publicación de la modelo. «Ahora vas a volver a aprovecharte de Busta», «debes de respetarle entre otras cosas porque hay una menor que tiene sus derechos» y «pasa página, chica. Llevas muchos años con lo mismo, no es tu momento», son solo algunos de los comentarios que le han dejado en su perfil.