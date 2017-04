María Teresa Campos se queda sola: sus amigas no soportan a Bigote Arrocet

Los rumores acerca de la tensa relación que mantienen el humorista chileno y las hijas de la presentadora son de sobra conocidos, pero ellas podrían no ser las únicas que no ven con buenos ojos al novio de María Teresa Campos. Al parecer, sus amigas están desesperadas.

Segíun publica Informalia, María Teresa Campos lucha contra viento y marea por su relación con Bigote Arrocet desde agosto del 2014 y puede que este amor la esté dejando más sola que nunca. Si sus hijas no ven con buenos ojos al flamante novio de su madre, sus amigas tampoco estarían apoyando del todo esta unión. Según Esdiario, el círculo íntimo de la presentadora no esconde su antipatía hacia el chileno, una animadversión que no pueden exponerle porque ella lo defiende con uñas y dientes enfrentándose a quien sea. Al parecer, Campos ha prohibido a su círculo que hablen sobre Bigote y tampoco acepta ningún consejo o comentario sobre su relación.

Las amigas creen que Bigote no es el mejor compañero de María Teresa Campos, que corre con todos los gastos en los viajes de los que disfruta la pareja, así como con los de la casa en la que viven. Además, aseguran que su carácter es ahora más agrio y que apenas pueden verla: "Pero es su vida, ella sabrá lo que hace. Desde el principio le dijimos que no era normal. Él le mandaba larguísimos correos electrónicos. Hasta que no la consiguió, no paró, pero ahora duermen en habitaciones separadas, incluso de viaje. Es extraño y sorprendente".