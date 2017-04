Pipi Estrada:"Carmen Borrego era mi cómplice en los momentos de mayor tensión con Terelu Campos"

Carmen Borrego es un mujer a la que Jose Manuel 'Pipi' Estrada conoce muy bien, de hecho fue durante años su ‘cuñada' y cómplice en numerosas ocasiones (Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada, recomienda a Terelu, tambien ex de Pipi, que use vibradores para masturbarse).



Ante el protagonismo mediático que ha tomado la hija de María Teresa Campos en los últimos tiempos, ella que siempre estaba en un discreto segundo plano detrás de las cámaras y nunca posaba en una foto, hemos charlado con Pipi para que nos de su opinión sobre este 'cambio' en la hermana de Terelu Campos ('Pipi' Estrada se cachondea de la gran desgracia de las Campos: "Ha fallecido '¡Qué Tiempo Tan Senil!' DEP").

"Carmen parece que se ha cansado de ser la tercera en discordia y ha pasado a ocupar la primera plaza en la parrilla televisiva".

"Estaba cansada de estar en una plano demasiado discreto donde pesaba que no se le reconocía o agradecía los favores prestados"

Sobre su relación con ella cuando el periodista deportivo fue pareja de Terelu Campos dice a 'Exclusiva Digital':

"En Carmen tuve a una cómplice en los momentos mas duros tenía con Terelu, en esas ocasiones en que me ponia las maletas fuera de casa".

Y comenta que le decía: "Para querer a Terelu hay que ser su madre" (La bestial ordinariez de la ex de 'Pipi' Estrada: "Estoy hasta el coño").



Respecto a Mila Ximenez y sus afirmaciones sobre los comentarios de Carmen Borrego, el colaborador de 'El Chiringuito de Jugones' asegura: