Comienza la lucha de David Bustamante y Paula Echevarría por la custodia compartida de su hija

La situación familiar en el seno de los Bustamante-Echevarría podría empezar a tornarse tensa. Al parecer, de llevarse a cabo la separación de forma definitiva, el cantante y la actriz estarían dispuestos a luchar en el tribunales por la custodia compartida de su hija Daniella.

Según la publicación Semana, David Bustamante querría llegar a un acuerdo con la custodia compartida de su única hija, algo a lo que no estaría dispuesta a acceder Paula Echevarría. Al parecer, ésta no tiene inconveniente en que exista un régimen abierto de visitas y no uno estricto, pero no a que la niña viva cada 15 días con un progenitor diferente.

Según publica Informalia, tal como asegura la revista, el cántabro ha comentado en su círculo íntimo que está dispuesto a luchar por Daniella y a llegar a los tribunales si es necesario, para lo que cuenta con el apoyo absoluto de su familia.

De momento, Bustamante y su hija han viajado a San Vicente de la Barquera, tierra natal de él, para pasar unos tranquilos días de vacaciones. Allí, alejados del foco mediático, han podido disfrutar de unos paseos por la playa y de una visita al faro, donde se les ha visto muy unidos. Paula continúa en Madrid acompañada por sus padres y refugiada en su círculo íntimo de amigas.