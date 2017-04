El doloroso pasado de Carmen Borrego, la desconocida del clan Campos

Era la más desconocida del clan Campos hasta hace unas semanas. Carmen Borrego siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano mientras su madre y su hermana Terelu acaparaban todos los flashes y se enfrentaban a las polémicas, aunque ella ha vivido las suyas propias.

Según publica Informalia, cuando su madre y su hermana reinaban en la pequeña pantalla, Carmen gozaba de una vida plena como jefa de informativos de Radiocadena Española, donde conoció a su primer marido, Francisco Almoguera. Tras diez años de matrimonio y dos hijos en común, José María y Carmen, la pareja se separó y comenzó el calvario de Carmen: él interpuso una demanda por abandono de hogar, el juez le dio la razón y concedió la custodia de los niños al padre. Años después, Carmen recobró fuerzas para luchar de nuevo y recuperar a sus hijos: "Mi error fue casarme tan joven, pero me dio dos hijos y no me arrepiento de nada", confesó en una ocasión.

Tras superar este amargo trago, Carmen tuvo que enfrentarse al golpe más duro de su vida: un ictus. La hija de María Teresa Campos sufrió un accidente cardiovascular y en las pruebas que le fueron realizadas durante su ingreso hospitalario le fue detectado un cáncer de útero. Entonces tenía 34 años, dos hijos pequeños y un novio, el productor de televisión Rafael García.

Afortunadamente, la enfermedad estaba en fase inicial, por lo que tras una operación y sin recibir si quiera tratamiento complementario, Carmen salió del hospital y se instaló con su pareja en la casa que su madre tenía en Molino de la Hoz, en Las Rozas. Su relación duró 12 años, pero finalmente no pudo ser.

La pequeña de las Campos volvió a enamorarse. Contrajo matrimonio con José María Bernal en 2014. Ahora todos esos malos momentos ya forman parte del pasado.