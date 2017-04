Los escarceos sexuales de Alberto de Mónaco con una bella presentadora mexicana

Montserrat Oliver es una de las presentadoras más bellas y conocidas de la televisión mexicana. Mismo éxito que cosecha en las redes sociales, donde tiene casi un millón de seguidores. Todo esto hace que tenga una larga lista de pretendientes. El último, Alberto de Mónaco, tal y como ella misma ha confirmado.

Según publica Informalia, fué su amiga, la también presentadora Yolanda Andrade, quien reveló el escarceo amoroso de la periodista y el marido de Charlène en el programa Mojoe de la televisión mexicana: "Fuimos con un amigo y por la noche se puso bien jarioso y quiso echarse a la Montse. Hablé a la recepción para decirles que había un borracho en la puerta y le hablamos a la policía para que fuera por él, el hecho es que nuestro amigo era el príncipe Alberto de Mónaco y los agentes no se lo quisieron llevar?, reveló Andrade.

Montserrat intervino en la misma conversación para revelar que el soberano monegasco le pidió que tuvieran relaciones sexuales argumentando que "a él los hijos le quedaban hermosos". Yolanda, entonces, añadió entre risas: "Montserrat, pudiste ser la nueva Grace Kelly sin problema".

With my new favorite @shinybikini 👙#rivieramaya #beach #bikini A post shared by Montserrat Oliver Grimau (@montserrat33) on Nov 5, 2016 at 7:01pm PDT

La propia Montserrat contó después más detalles para el programa Hoy: "Me buscó, me empieza a conocer, y (todo) el rollo. Entonces nos vamos a un viaje muy padre, dentro del tipo de aventuras que me gustan, pero no nos fuimos juntos, ahí nos vimos en Suecia. Me daba mucha risa (recordar la situación), Yolanda está traumatizada con esa situación porque (Alberto de Mónaco) me tiraba la onda a mí, quedaba bien conmigo, pero estábamos cenando y se volteaba y le eructaba en la cara a Yolanda", explicó divertida.

Para desgracia de Alberto, Montserrat tiene pareja. La presentadora sale con la también guapísima Yaya Kosikova, con quien comparte a menudo fotografías en Instagram.