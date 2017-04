Un ayudante de Isabel II usa sus zapatos antes de estrenarlos

Es la reina más poderosa del mundo. También es la más longeva en edad y en años en el trono, así que Isabel II de Inglaterra puede permitirse casi todos los caprichos y lujos para que su vida sea confortable y perfecta. Estamos acostumbrados a verla con sus trajes de chaqueta a juego con sus abrigos y sombreros, con su bolso rígido negro y con sus zapatos de charol negros de tacón cuadrado, pero ¿cuál es su truco para no sufrir rozaduras o heridas en los pies cada vez que estrena calzado?

Según publica Informalia, es muy sencillo, Isabel II cuenta con una persona de su servicio en Buckingham Palace que se dedica exclusivamente a probar antes los zapatos nuevos que se compra la monarca. Esa persona consigue que los zapatos ya no sean tan rígidos como recién adquiridos y les da forma usándolos unas horas antes de que luzcan en los pies reales de la madre de Carlos de Inglaterra.

"Los zapatos deben ser confortables inmediatamente. La reina no puede decir: 'Me hacen daño, no puedo seguir andando'. Sería algo impensable tanto en palacio como en cualquier evento", ha explicado Stewart Parvin, uno de los diseñadores de calzado encargado de crear algunos pares para Isabel II. "Ella tiene el derecho a tener a otra persona que los lleve antes para darles forma", añade.

La mujer encargada de las pruebas de zapatos no los usa con sus pies desnudos, sino que tiene que ponerse unos calcetines transparentes de algodón. Además, durante unas horas se dedica a caminar sobre una alfombra para no rayar las suelas y darles así la forma deseada.

Isabel II lleva más de 50 años usando los mismos modelos de zapatos en charol y piel negra con hebilla dorada. Su diseñador favorito es Anello & Davide of Kensington y cada par de zapatos cuesta unos 1.000 euros. En los últimos tiempos, parece que la reina ha querido modernizar levemente su armario y este diseñador ha conseguido acordar con ella otros colores a juego con sus modelos de ropa para que vaya más acorde y actual