Trincan a Jorge Javier en EEUU: el de 'Sálvame' retenido por la policía en el aeropuerto de Nueva York

Les pasa a muchos y no sólo a las estrellitas de la tele, pero lo de Jorge Javier Vázquez es de aurora boreal (Tensión entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos por la viagra: "Tú no sabes si yo la he tomado").

Es de lo que se empeña en ser la novia en la boda o el niño en el bautizo y hasta haría de cadáver en los entierros si eso no exigiera antes fallecer ('Sálvame': Jorge Javier Vázquez afirma que Monedero no da audiencia, sólo está de relleno).

El caso es que se ha ido de vacaciones y como no salía en los titulares, se ha apuntado a uno de los 'clasicos' del progre español: me acosan los pérfidos yankees de Estados Unidos (Jorge Javier Vázquez tira con bala contra Bigote Arrocet).

Jorge Javier Vázquez está pasando la Semana Santa en Nueva York con su amado y desastrado novio. Su llegada a la ciudad norteamericana, según cuenta él, ha sido algo accidentada, puesto que la policía les ha retenido a su llegada al aeropuerto.

El presentador cuenta en su blog de Lecturas cómo han sido "enclaustrados" al pasar el rutinario control fronterizo del aeropuerto, igual que le pasa a numerosos viajeros que visitan los Estados Unidos.

Vázquez explica que a su novio siempre le paran los agentes: "Se coge unos rebotes del quince".

"En esta ocasión, como era de esperar a P. lo llevan a una sala tras inspeccionar su pasaporte, pero el caso es que a mí también me enclaustran. A Paco lo dejan suelto en un plis plas y a mí me retienen un poco más".

Vázquez explica cómo los agentes miraron su foto del pasaporte varias veces y después centraron su atención en él para compararla.

"En otro contexto pensaría que quieren ligar. Uno de ellos me llama y me dice que estoy muy cambiado con respecto a la foto. '¿A mejor?', le pregunto".

El presentador, que el jueves 20 de abril de 2017 vuelve con Supervivientes, relata que, finalmente, le dejaron entrar sin problemas en el país: "aunque no muy convencidos".

Jorge Javier Vázquez lleva saliendo con Paco desde el verano de 2007. Se conocieron en Barcelona y al principio vivían separados. Ahora comparten su amor en un chalé de lujo ubicado a las afueras de Madrid, en el arranque de la carretera de La Coruña.