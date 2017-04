¿Sabes por qué Laura Matamoros no entregó el maletín a Alyson en 'GH VIP'?

La final de 'GH VIP 5' que coronó este 13 de abril de 2017 a Alyson Eckmann como vencedora del reality de convivencia contó con una ausencia notable (Los 10 grandes 'descuidos' programados por 'GH VIP 5' para subir audiencia).

Es habitual que el ganador de la edición anterior haga entrega del premio a su sucesor: Así ocurrió hace apenas un año con Laura Matamoros, que recibió el maletín de la mano de Belén Esteban, y sucede edición tras edición en 'Gran Hermano' (Alyson Rae Eckmann: De 'Hable con ellas' a ganar 'GH VIP' y llevarse el maletín de los 100.000 euros).

Sin embargo, fue Jordi González el encargado de dar el premio a la americana y no la hija de Kiko Matamoros, de la que no hubo rastro en la gala ('GH VIP 5': Lo que no se vio tras el maletinazo y los 100.000 euros de Alyson).

Horas después, la joven ha querido felicitar a Alyson a través de sus redes sociales, donde ha lamentado no haber estado presente en la cita y ha recalcado en Twitter su predilección por la otra finalista:

"Enhorabuena Alyson. Me hubiese gustado estar ahí para entegar el premio, aunque para mí, mi ganadora es Daniela Blume".

Matamoros estuvo presente en los primeros debates dominicales de esta edición, pero tampoco ha vuelto a aparecer en las citas más recientes.

Todavía no ha puesto rumbo a Honduras

Muchos se han preguntado el porqué de la ausencia de Laura Matamoros en la final de 'GH VIP 5'.

La televisiva es uno de los rostros de la nueva edición de 'Supervivientes' que arrancará el próximo jueves en Telecinco y se espera que ponga rumbo a Honduras en las próximas horas.

No obstante, durante la celebración de la gala final todavía no se encontraba de viaje, tal como ha compartido ella misma en su perfil de Instagram.

Cabe destacar que el cambio de planes de Telecinco con respecto a la final fue repentino y provocó la ausencia de algunos invitados por compromisos vacacionales, tal como confesó Jordi González en la gala.