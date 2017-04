Corteney Cox confiesa los motivos reales por los que rechazó el papel de Rachel en Friends

Corteney Cox ha confesado, después de 13 años de la conclusión de la mítica serie 'Friends', los motivos reales por los que no quiso interpretar el papel de Rachel, que acabó haciendo Jennifer Aniston, y prefirió encarnar a Mónica.



En una reciente entrevista en el programa Off Camera With Sam Jones, Cox declaró:

Pensé que tenía más que ver con Mónica, me parezco mucho a ella. No soy tan limpia con ella, pero sí soy ordenada. No soy tan competitiva, aunque algunos, especialmente mi pareja, Johnny McDaid, diría que sí.