La increíble revelación que da un giro al caso de O. J. Simpson

El desaparecido Robert Kardashian, amigo del ex jugador de fútbol americano O. J. Simpson, tenía dudas sobre la inocencia de este último, aunque lo defendió en el juicio de forma exitosa.

Bruce Jenner, marido de Kris Houghton, ex mujer y madre de los cuatro hijos de Robert Kardashian, acaba de publicar un libro llamado 'The Secrets of My Life': en el que, entre muchas cosas, afirma que Robert Kardashian, aunque creyó siempre que su amigo Simpson era culpable del doble homicidio, quiso defenderle.